A Milli Futbol Takımı, Letonya maçı öncesinde Riga'da yürüyüş yaptı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

A Milli Futbol Takımı, Letonya maçı öncesinde Riga'da yürüyüş yaptı

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
A Milli Futbol Takımı, Letonya maçı öncesinde Riga'da yürüyüş yaptı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında yarın Letonya'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nın oyuncuları başkent Riga'da yürüyüş yaptı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında yarın Letonya'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nın oyuncuları başkent Riga'da yürüyüş yaptı.

Milli futbolcular, konaklanan otelin yakınındaki parkta yürüyüşlerini gerçekleştirdi. Letonyalıların yürüyüş sırasında milli oyuncuların fotoğraflarını çektiği görüldü.

Letonya-Türkiye karşılaşması başkent Riga'daki Daugava Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak.

A Milli Futbol Takımı, Letonya maçı öncesinde Riga'da yürüyüş yaptı

A Milli Futbol Takımı, Letonya maçı öncesinde Riga'da yürüyüş yaptı

A Milli Futbol Takımı, Letonya maçı öncesinde Riga'da yürüyüş yaptı

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
İlk maçta Norveç'i 3-0 yenmemiz bir işe yaramadı! Gruptan çıkmak için kazanmak da yetmiyor

İlk maçta Norveç'i 3-0 yenmemiz bir işe yaramadı! Gruptan çıkmak için kazanmak da yetmiyor

 Norveç maçında sakatlanan Serdar Aziz'in gözünün son hali korkuttu

Norveç maçında sakatlanan Serdar Aziz'in gözünün son hali korkuttu

 İlk kez A Milli olan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi

İlk kez A Milli olan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kubilay Aka Düm Tek Tek Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Caner Erkin Burak Yılmaz Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: A Milli Futbol Takımı, Letonya maçı öncesinde Riga'da yürüyüş yaptı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 15:29:30. #1.17#