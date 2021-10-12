A Milli Futbol Takımı, Letonya'dan ayrıldı
AA / Hilmi Sever - Haberler | Güncel
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında dün konuk olduğu Letonya'yı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı, İstanbul'a hareket etti.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında dün konuk olduğu Letonya'yı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı, İstanbul'a hareket etti.
Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan özel uçak, başkent Riga'daki Uluslararası Havalimanı'ndan TSİ 11.00'de kalktı.
Milli takım kafilesini uğurlayanlar arasında Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Gülsun Erkul da yer aldı.