A Milli Futbol Takımı kampında Caner Erkin'in doğum günü kutlandı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki Norveç ve Letonya maçları için Riva'da toplanan A Milli Futbol Takımı kampında, 33 yaşına giren VavaCars Fatih Karagümrüklü oyuncu Caner Erkin'in doğum günü kutlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kutlamaya, Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı ve kızı Mihran Ela Erkin katıldı. TFF ve Şükran Ovalı, Caner için özel birer pasta hazırlatırken, kızı Mihran Ela da babasına çiçek verdi.

Yeniden milli takımda olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Caner, kendisi için yapılan sürprizlere teşekkür ederek tebrikleri kabul etti.