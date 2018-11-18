Spor A Milli Futbol Takımı, Antalya'ya hareket etti

İsmail AKKAYA - Hasan DÖNMEZ KONYA (DHA) - A Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile oynayacağı özel maç için uçakla Antalya'ya hareket etti.

UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup'taki son maçında dün akşam Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda İsveç ile karşılaşan ve sahadan 1-0 mağlup ayrılan Türkiye, C Ligi'ne düştü. A Milli Takım, 20 Kasım Salı günü Antalya'da Ukrayna ile özel maçta karşı karşıya gelecek.. Ukrayna maçı için Konya'dan ayrılan milli takım kafilesi uçakla Antalya'ya hareket etti.

Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Hasan Ali Kaldırım da Ukrayna maçının aday kadrosundan çıkartıldı.