SPOR A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
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SPOR A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki rakipleri belli olduİSTANBUL, (DHA) - A Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda Gürcistan, İspanya, Rusya, Belçika ve Bulgaristan ile eşleşti.

SPOR A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

İSTANBUL, (DHA) - A Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda Gürcistan, İspanya, Rusya, Belçika ve Bulgaristan ile eşleşti. Milli takımın grup karşılaşmalarına ise Gürcistan'ın Tiflis kenti ev sahipliği yapacak.

1-18 Eylül 2022 tarihleri arasında Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi Almanya'nın Berlin şehrindeki Verti Music Hall'de gerçekleştirildi. FIBA'nın Avrupa sıralamasına göre belirlenen torba sisteminde Türkiye; Polonya, Hırvatistan ve Slovenya ile birlikte 3'üncü torbada yer aldı. FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda grup maçları 1-8 Eylül tarihleri arasında oynanacak. Gruplarında ilk 4 sırayı alacak takımlar çapraz eşleşme usulü ile 10-11 Eylül tarihlerinde Almanya'nın Berlin şehrinde son 16 turunda karşı karşıya gelecek.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası grupları şu şekilde oluştu:

A Grubu: Türkiye, Gürcistan, İspanya, Rusya, Belçika, Bulgaristan

B Grubu: Almanya, Litvanya, Fransa, Slovenya, Macaristan, Bosna Hersek

C Grubu: İtalya, Estonya, Yunanistan, Hırvatistan, Ukrayna, Büyük Britanya

D Grubu: Çekya, Polonya, Sırbistan, Finlandiya, İsrail, Hollanda

Türkiye, FIBA 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan ve Hollanda ile birlikte grubu ilk üç sırada tamamlayarak turnuvaya katılma hakkı kazanmıştı.

(FOTOĞRAFLI)

SPOR A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
SPOR A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
SPOR A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
SPOR A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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