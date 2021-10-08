A. Denizlispor'un müsabaka programı belli oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

A. Denizlispor'un müsabaka programı belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
A. Denizlispor'un müsabaka programı belli oldu

A. Denizlispor'un TFF 1. Lig 9-13. hafta ve Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabaka programı açıklandı.

DENİZLİ (İHA) - A. Denizlispor'un TFF 1. Lig 9-13. hafta ve Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabaka programı açıklandı.

Programa göre A. Denizlispor'un maçları şu şekilde:

9. Hafta

A. Denizlispor - Balıkesirspor

16 Ekim Cumartesi - 16.00

Denizli Atatürk Stadyumu

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu

Altaş Denizlispor - Şile Yıldızspor

27 Ekim Çarşamba - 14.00

Denizli Atatürk Stadyumu

11. Hafta

A. Denizlispor - Kocaelispor

31 Ekim Pazar - 19.00

Denizli Atatürk Stadyumu

12. Hafta

Tuzlaspor - A. Denizlispor

5 Kasım Cuma - 20.00

Vefa Stadyumu

13. Hafta

A. Denizlispor - Keçiörengücü

21 Kasım Pazar - 16.00

Denizli Atatürk Stadyumu

35 günde toplam 5 maça çıkacak olan Altaş Denizlispor, TFF 1. Lig'in 10. haftasını bay takım olarak geçirecek. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Emre Belözoğlu, Başakşehir'den ayrılıyor mu? TFF'nin kararları kriz yaratacak

Emre Belözoğlu, Başakşehir'den ayrılıyor mu? TFF'nin kararları kriz yaratacak

 7 hakeme düdük astırılacak! İşte Kulüpler Birliği toplantısından çıkan 3 kritik madde

7 hakeme düdük astırılacak! İşte Kulüpler Birliği toplantısından çıkan 3 kritik madde
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Bülent Ersoy İdo Tatlıses
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Stefan Kuntz Aykut Kocaman Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: A. Denizlispor'un müsabaka programı belli oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 20:27:48. #1.11#