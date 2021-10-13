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9. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları

AA / Osman Uras - Haberler | Spor
9. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 9. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları'na katılacak ekipler kortej yürüyüşünde bir araya geldi.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 9. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları'na katılacak ekipler kortej yürüyüşünde bir araya geldi.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) faaliyet programında yer alan, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Bodrum Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilecek organizasyonun açılışında kortej yürüyüşü yapıldı.

Bando eşliğinde Marina Çarşısı'ndan başlayan kortej, Bodrum Belediye Meydanı'nda sona erdi.

Etkinliğe katılan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, sporculara başarılar diledi.

Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Kemal Özsarsılmaz ise yarışların dünya barışına, spora ve kardeşliğe katkı sunmasının yanı sıra ülke turizmine de olumlu yansımaları olacağını dile getirdi.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi Sorumlusu Hadi Türk de, geçen yıllarda mart ayında düzenlenen yarışların salgın nedeniyle bu yıl ekim ayında planlandığını belirtti.

Türk, katılan sporculara, kulüp yöneticilerine ve organizasyona destek verenler teşekkür etti.

Yarışlara 16 ülke 77 kulüpten 323 sporcunun kayıt yaptırdığı bildirildi.

Sporcuların yarın yelken açacağı organizasyon, 18 Ekim Pazartesi günü ödül töreniyle sonra erecek.

AA / Osman Uras - Spor Haberleri
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