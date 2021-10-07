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9. Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası yarın Sırbistan'da başlayacak

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
9. Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası yarın Sırbistan'da başlayacak

9. Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası (MCO 2021) yarın başlayacak.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - 9. Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası (MCO 2021) yarın başlayacak.

Sırbistan'da, 8-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi Ahmet Kaçmaz, Özgür Fettah, Elif Gökçe Avcı, Betül Esner, Aziz Kızıltaş, Ali Aydın, Buket Aydın ve Esma Melle temsil edecek.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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