9. Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası yarın Sırbistan'da başlayacak

AKDENİZ, MERSİN (AA) - 9. Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası (MCO 2021) yarın başlayacak.

Sırbistan'da, 8-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi Ahmet Kaçmaz, Özgür Fettah, Elif Gökçe Avcı, Betül Esner, Aziz Kızıltaş, Ali Aydın, Buket Aydın ve Esma Melle temsil edecek.