9. Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

9. Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası başladı

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
9. Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası başladı

Sırbistan'da düzenlenen 9. Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası (MCO 2021) sprint bayrak yarışıyla başladı.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Sırbistan'da düzenlenen 9. Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası (MCO 2021) sprint bayrak yarışıyla başladı.

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamada, organizasyonun ilk gününde sprint bayrak yarışının gerçekleştirildiği belirtildi.

Şampiyonada yer alan milli takımın günü güzel sonuçlarla bitirdiği belirtilerek, "Günü, Elit Milli Takımımız şampiyon, Genç Milli Takımımız ise üçüncü tamamlamıştır." denildi.

Türkiye'yi şampiyonada Elit Milli Takım'da Ahmet Kaçmaz, Özgür Fettah, Elif Gökçe Avcı ve Betül Esner, Genç Milli Takım'da ise Aziz Kızıltaş, Ali Aydın, Buket Aydın ve Esma Melle temsil ediyor.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
Taksi sürücüsü, trafikte tartışıp takip ettiği milli sporcuya kurşun yağdırdı

Taksi sürücüsü, trafikte tartışıp takip ettiği milli sporcuya kurşun yağdırdı

 Güç ünitesini değiştiren Hamilton, 10 sıra ceza aldı

Güç ünitesini değiştiren Hamilton, 10 sıra ceza aldı

 Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada yaşamını yitirdi

Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada yaşamını yitirdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Vladimir Putin İbrahim Aydemir Temel Karamollaoğlu
Magazin Pınar Deniz İrem Derici Aleyna Tilki Mustafa Keser
Spor Cristiano Ersun Yanal Serdar Aziz Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 9. Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 20:11:06. #1.13#