9. Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası başladı

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Sırbistan'da düzenlenen 9. Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası (MCO 2021) sprint bayrak yarışıyla başladı.

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamada, organizasyonun ilk gününde sprint bayrak yarışının gerçekleştirildiği belirtildi.

Şampiyonada yer alan milli takımın günü güzel sonuçlarla bitirdiği belirtilerek, "Günü, Elit Milli Takımımız şampiyon, Genç Milli Takımımız ise üçüncü tamamlamıştır." denildi.

Türkiye'yi şampiyonada Elit Milli Takım'da Ahmet Kaçmaz, Özgür Fettah, Elif Gökçe Avcı ve Betül Esner, Genç Milli Takım'da ise Aziz Kızıltaş, Ali Aydın, Buket Aydın ve Esma Melle temsil ediyor.