7. Uluslararası Alanya Oryantiring Festivali başladı

ALANYA, ANTALYA (AA) - 7. Uluslararası Alanya Oryantiring Festivali, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Oryantiring Federasyonu denetiminde, Alanya Doğa Sporları ve NEO Doğa Sporları kulüplerinin iş birliğinde düzenlenen festivalin ilk günü, Sapadere Kanyonu Ekolojik Parkı'ndaki parkurda gerçekleştirildi.

Organizasyonun ilk gününde 23 ülkeden 600'ün üzerinde sporcu yarıştı.

Altı gün sürecek festivalde yarışmacılar, daha sonra "Leartes Antik Kenti", "Kızılalan", "Damlataş", "Alanya Kalesi", "Kızılkule ve Tersane" parkurlarında mücadele edecek.

Festival, 6 Kasım Cumartesi günü Kızılkule Meydanı'nda yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

Yarışma direktörü Yaşar İsmet Demiröz, basın mensuplarına, 2015 yılından bu yana düzenledikleri yarışın önemli bir organizasyon haline geldiğini ifade etti.

Katılımcı sayısının gün geçtikçe arttığını kaydeden Demiröz, "Bu yıl 6 farklı parkurumuz var. Bu parkurlardaki kısa, orta ve uzun mesafe yarışmalarda 10 yaşından 80 yaşına kadar kadın ve erkek sporcularımız yarışıyor." diye konuştu.

Yarışmacı sayısının artmasının turizme de katkı sağladığını anlatan Demiröz, "Son yıllarda dünyayı etkileyen koronavirüs nedeniyle oldukça sıkıntılı bir dönem yaşadık. Özellikle seyahat kısıtlamaları konusunda. Umarım önümüzdeki yıllarda biraz daha sağlıklı bir ortamda daha çok katılımcı ile bu yarışmayı bin kişinin üzerinde sporcu ile yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Haberi Kaydet