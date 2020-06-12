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SPOR 40 yıllık teknik adam torunlarıyla sahada

40 yıllık teknik adam torunlarıyla sahadaSeyfi GÜL / FOÇA, (DHA) - İZMİR'in Foça ilçesinde yaşayıp 70 yaşına gelmesine rağmen halen aktif şekilde hem futbolcu hem de teknik adam olarak yeşil sahalardan kopmayan Şerafettin Camcı, oğlu ve torunlarıyla 3 nesil aynı sahada top koşturuyor.

12.06.2020 14:28 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:41

40 yıllık teknik adam torunlarıyla sahada

Seyfi GÜL/ FOÇA, (DHA) - İZMİR'in Foça ilçesinde yaşayıp 70 yaşına gelmesine rağmen halen aktif şekilde hem futbolcu hem de teknik adam olarak yeşil sahalardan kopmayan Şerafettin Camcı, oğlu ve torunlarıyla 3 nesil aynı sahada top koşturuyor. Futbolculuk kariyerinden sonra 40 yıl boyunca Soma Sotesspor, Soma Linyit Spor, Manisaspor, Bergamaspor, Burhaniyespor, Sarayköyspor ve Altınordu gibi kulüplerde teknik direktörlük yapan Camcı, halen bu görevini sürdürüp veteran olarak top da koşturuyor. Türkiye'nin 4 coğrafi bölgesinde, 9 ayrı grupta, toplam 70 takımla gerçekleştirilen Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi'nden (TMVFL) seçilen futbolcularla oluşturulan milli karmanın teknik direktörlüğünü yapan Şerafettin Camcı, ligde futbolcu ve antrenör olarak yer aldığı Foça Masterler takımıyla iki kez üst üste Ege Bölge ve Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

Camcı, kendisi gibi Veteranlar Ligi'nde futbol oynayan oğlu Ahmet, Foça Belediyespor U17 ve U19 takımlarının kalecisi torunu Kerem, voleybolcu torunu Derin ve Foça Belediyespor'da U12 takımında oynayan küçük torunu Efe Deniz'le her gün ilçede sahaya çıkıp maç yapıyor. Sporun her branşını herkese tavsiye ettiğini söyleyen tecrübeli futbol adamı, "Ben 7 yaşında topa değen ayaktan, futbolculuktan ve 40 yıldır sürdürdüğüm teknik direktörlükten sonra diyorum ki dünyaya tekrar gelsem yine futbol adamı olmak isterdim. En zenginlerden olmak isteyip istemediğimi sorsalar yine futbolu seçerdim. Futbol çok sosyal bir olay. Spor yaparak mutlu ve sağlıklıyım. Herkese spor yapmayı, sporcu olmayı tavsiye ederim. Sporun bir yaşı yok. Şimdi artık 40, 50 yaşın üzerinde spor ligleri var. Yurt içi, yurt dışı müsabakaları yapılıyor. Sporun her branşını herkese tavsiye ederim" dedi.

SPOR 40 yıllık teknik adam torunlarıyla sahada

Kaynak: DHA

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