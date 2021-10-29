32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, Cumhuriyet Kupası'yla tamamlandı.
MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, Cumhuriyet Kupası'yla tamamlandı.
Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye, Avustralya, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Estonya, Almanya, Kazakistan, Letonya, Romanya, Rusya, Ukrayna'dan 123 yelkenli yat ile bin 300 sporcu katıldı.
Organizasyonun son gününde Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak körfeze açılan yatlar, yarış için bir süre rüzgar bekledi.
Uygun rüzgarın çıkmasının ardından Marmaris Körfezi'nde IRC Division ve IRCCHR Division sınıfı yatlar, start aldı.
32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, klasik etabın bitişiyle tamamlandı.
Körfezde yarışan yatlar, balonlarını açarak görsel şölen oluşturdu. Kıyıdan vatandaşlar ve tatilciler cep telefonlarıyla yarışları kaydetti.
Organizasyonun beşinci gününde sınıflarında ilk sırayı elde eden yatlar ve kaptanları şöyle:
IRC1 Division: Lagertha/Sergei Musikhin
IRC2 Division: Courrier Du Coeur/Andrey Arbuzov
IRC3 Division: Baby Dracula/Vedat Tezman
IRC4 Division: Zacapa/Marina Shchegoleva
IRC5 Division: Looping/Yury Shuvalov
IRC6 Division: M2/Boris Gusev
IRCCHR1 Division: Okhotnik- Alexey Shemakin
IRCCHR2 Division: Rama-Andrei Morozov
IRCCHR3 Division: Barracuda-Fedor Druzhinin
IRCCHR4 Division: Baba Yaga-Viacheslav Frolov