MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nda dördüncü gün yarışları sona erdi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara, 11 ülkeden 123 yelkenli yat ile bin 300 sporcu katılıyor.

Dördüncü gün yarışlarında Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, körfez çıkışındaki ışıklardan start alıp, Kızılada açıklarından dönüş yaparak başladıkları noktada finiş gördü.

IRC Division ve IRCCHR Division sınıfı yatların koy dışındaki mücadelesi uzun rota olması nedeniyle geç saatlere kadar devam etti.

Günün yarışlarında dereceye giren yatlar, hakem heyeti incelemesinin ardından yarın sabah ilan edilecek.

Organizasyon, yarın yapılacak klasik etap mücadelesiyle sona erecek.

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