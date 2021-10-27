MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın üçüncü gün yarışları tamamlandı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye, Avustralya, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Estonya, Almanya, Kazakistan, Letonya, Romanya, Rusya, Ukrayna'dan 123 yelkenli yat ile bin 300 sporcu katılıyor.

Üçüncü gün yarışlarında Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak filolarına göre körfeze ve açık denize çıkan yatlar, uygun rüzgarın çıkmasını beklerken antrenman turları attı.

IRC Division sınıfı yatlar koy içinde iki yarış gerçekleştirdi. IRCCHR Division sınıfı yatlar ise koy dışında uygun rüzgar olmadığı için yarış yapamadan günü tamamladı.

Koy içinde yelkenciler yatlarını, hakem heyetinin belirlediği rotada önceden yerleştirilmiş şamandıraların etrafından dolaşarak bitiş noktasına ulaştırmaya çalıştı.

Körfezde yarışan yatlar, balonlarını açarak görsel şölen oluşturdu. Kıyıdan vatandaşlar ve tatilciler cep telefonlarıyla çekim yaptı.

Yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri, Netsel Marina'da bulunan kulüp bahçesinde takdim edildi.

32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, 29 Ekim Cuma günü yapılacak klasik etap yarışlarıyla sona erecek.

Organizasyonun üçüncü gününde sınıflarında ilk sırayı elde eden yatlar ve kaptanları şöyle:

IRC1 Division: Atlas/Melih Altınkut

IRC2 Division: Technonicol/Sergey Bryuzga

IRC3 Division: Symfony/Anton Timakov

IRC4 Division: Zacapa/Marina Shchegoleva

IRC5 Division: Lettland/Igor Bukovskis

IRC6 Division: M2/Boris Gusev

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