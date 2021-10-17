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İSTANBUL -3. MarmaRUN koşusu sona erdi

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Güncel
İSTANBUL -3. MarmaRUN koşusu sona erdi

Üçüncü MarmaRUN koşusunda erkekler genel klasmanda Hacı Sebahattin Çavga, kadınlar genel klasmanda ise Damla Çelik birinci oldu.

Üçüncü MarmaRUN koşusunda erkekler genel klasmanda Hacı Sebahattin Çavga, kadınlar genel klasmanda ise Damla Çelik birinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu ve IAAF yarışma kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen yarış, Marmara Üniversitesi'nin Anadolu Hisarı'ndaki kampüsünde yoğun yağış altında başladı.

Yaklaşık 9,5 kilometrelik parkur için Anadolu Hisarı, Kanlıca ve Çubuklu güzergahında yer alan sahil yolu trafiğe kapatıldı. Yarışmacılar Çubuklu İskelesi'nden dönerek Marmara Üniversitesi'nde yarışı tamamladı.

Dereceye giren sporculara madalyalarını veren Marmara Üniversitesi Rektörü Mustafa Kurt, "Pandemi dolayısıyla yarışlara ara vermiştik ama tescilli hale getirdik. Uluslararası bir yarışma oldu. Bundan sonra umarım daha çok katılımlı yarışlar organize etmek arzusundayız. Başarılı olan sporcuları tebrik ediyorum, diğer katılımcılara da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yarış sonunda dereceye giren isimler şöyle:

Erkekler genel klasman

1. Hacı Sebahattin Çavga (30.32)

2. Fatih Korkunç (30.53)

3. Ege Yoldüren (31.42)

Kadınlar genel klasman

1. Damla Çelik (35.00)

2. Ezgi Kaya (35.17)

3. Gülbahar Çetin (36.07)

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Son Dakika Haberleri
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