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3. MarmaRUN koşusu, 17 Ekim'de İstanbul'da yapılacak

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
3. MarmaRUN koşusu, 17 Ekim'de İstanbul'da yapılacak

Üçüncü MarmaRUN koşusu, 17 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

İSTANBUL (AA) - Üçüncü MarmaRUN koşusu, 17 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu ve IAAF yarışma kurallarına uygun olarak yapılacak 9,5 kilometrelik yarış Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü önünden başlayacak. Yarışmacılar, Çubuklu İskelesi'nden dönerek başlangıç noktasında koşuyu tamamlayacak.

Kulüp ve ferdi lisanslı sporcuların yer alacağı MarmaRUN'a 750 yarışmacı katılabilecek.

Genel klasman kadın ve erkekler birincileri çeşitli markalardan hediye çeki ve armağanların yanı sıra çift kişilik tatil kazanacak.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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Haber: 3. MarmaRUN koşusu, 17 Ekim'de İstanbul'da yapılacak - Haberler Spor
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