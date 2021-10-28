288 saatlik voleybol kurs tamamlandı

MURATLI, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Voleybol kurslarını başarıyla bitiren katılımcılara sertifikaları törenle takdim edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Telafide Ben de Varım' programı 'Hayat Boyu Öğrenme' projesi kapsamında Muratlı İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün ücretsiz kursları sona erdi. Voleybol Kurs Bitirme Belgeleri öğrencilere törenle verildi.

Yaklaşık 60 öğrencinin katılımıyla 288 saatlik voleybol programının kazasız belasız sona erdiğini aktaran Voleybol Antrenörü Ebru Şerbetçi, "Bu yıl yoğun katılım oldu ve bundan mutluluk duyduk. İdmanlarımız da keyifli geçti. İnşallah önümüzdeki dönemde de kurslarımız devam edecek ve burada Milli Takım için öğrencilerimiz yetişecek, başarıyla kendilerini, ailelerini ve yaşadıkları yeri gururlandıracaklar" dedi.

Sertifika alan öğrencilerden Tuana Sandıkçı ise, voleybol kursunun çok renkli ve çok güzel geçtiğini ifade etti. - TEKİRDAĞ