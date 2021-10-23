FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, çeşitli gösterilerle devam etti.

Festivalin dördüncü gününde, base jump (serbest düşüş), skydiving (gökyüzü dalışı), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterileri, izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Pilotların gökyüzünde yaptığı gösteriler aksiyon kameralarınca kaydedildi.

Gösterileri, çok sayıda vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bazı akrobasi pilotları, yedek paraşüt açarak denize indi. Denize inen pilotlar, sahil güvenlik ekipleri ve görevliler tarafından bota alınarak karaya çıkarıldı.

Festival kapsamında düzenlenen akrobasi yarışmasında Hollanda'dan Luke de Weert birinci, Kolombiya'dan Cesar Aravelo ikinci, Rusya'dan Egor Poshekin üçüncü oldu.

Hedef yarışmasında ise birinciliği Kosova'dan Hizdri Gubeti, ikinciliği Romanya'dan Marius Stoian, üçüncülüğü ise Çekya'dan Marketa Jolubova Tomaskova kazandı.

Dereceye girenlere düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Festival, yarın sona erecek.