21. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'na doğru

Bu sene 21'incisi düzenlenecek Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı TED Spor Kulübü tesislerinde gerçekleşti. 24-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek turnuvanın basın toplantısına Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Tınaz ve Turnuva Direktörü Melis Yafe katıldı.

Pazar günü başlayan eleme maçlarından sonra Türk oyuncu Ayşegül Mert'in ana tabloya çıktığını söyleyen Turnuva Direktörü Melis Yafe, "Bu turnuva bizim için çok anlamlı özel bir turnuva o yüzden tüm hazırlıklarımızı çok güzel yaptık. Güzel bir hafta olmasını diliyoruz" dedi.

Ana tabloda teklerde Çağla Büyükakçay, Pemra Özgen, Zeynep Sönmez, Ayla Aksu, Ceylin İpek, Ela Yener ve Ayşegül Mert'in yarıştığı turnuvanın tekler finali 30 Ekim Cumartesi 13.30'da başlayacak.