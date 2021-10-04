2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda sıkı salgın tedbirleri alınacak

Pekin Olimpiyat Komitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Pekin'de gelecek yıl düzenlenecek Kış Olimpiyatları ile Paralimpik Oyunları'nın hazırlık sürecinde büyük baskı yaşadıklarını duyurdu.

Komitenin bölge yönetiminden sorumlu yöneticisi Yao Hui tarafından yapılan açıklamada, Kış Olimpiyatları ile Paralimpik Oyunları'nın hazırlık sürecinde salgın koşullarının zorluklara yol açtığı belirtilerek, "Bu iki organizasyona, deniz aşırı ülkelerden iki binin üzerinden sporcu, takım yetkilisi, yönetici ve antrenörün katılımını bekliyoruz. Pandeminin yayılımını engelleme ve kontrol altına alma konularında büyük baskı yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yao Hui, bu iki organizasyonda katı Kovid-19 kurallarının uygulanacağını da vurguladı.

Kış Olimpiyatları ile Paralimpik Oyunları'na katılmak isteyen Çinli seyircilerin, uzun bir süre ülke sınırları içinde ikamet etmesi ve aşılarını yaptırması gerekiyor. Oyunları takip etmek isteyen diğer ülkelerden gelecek seyircilerin, aşılarının tam olmaması halinde Oyunlar öncesinde Pekin'e gelerek 21 gün karantinada kalması zorunlu tutuluyor.

Sporcular arasında sadece aşılı olanlar, oyunların organize edildiği alanlar içinde izin verilen tesisleri gezerek antrenmanlarını sürdürebilecek. Sporcular dahil oyunlara katılacak tüm yetkililerin, her gün Kovid-19 testine girme zorunluluğu bulunuyor.

Oyunlar öncesinde Çin'de test amaçlı birçok spor organizasyonu da düzenlenecek. Başkent Pekin'in ilk kez ev sahipliği yapacağı Kış Olimpiyatları gelecek yıl 4-20 Şubat, Paralimpik Oyunları ise 4-13 Mart tarihlerinde düzenlenecek.