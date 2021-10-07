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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri yarın başlıyor

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri yarın başlıyor

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası elemeleri 7. haftasında yarın E, G, H ve J gruplarında 11 maç oynanacak. Bu maçların tamamı TSİ 21.45'te başlayacak.

G Grubu'nda 11 puanla 3. sırada yer alan A Milli Futbol Takımı, Norveç'i Ülker Stadı'nda ağırlayacak. Futbolseverler, karşılaşmayı TRT 1'den takip edebilecek.

Avrupa Elemeleri'nin 7. haftası, A, B, C, D, F ve I gruplarındaki 14 maçla 9 Ekim Cumartesi günü tamamlanacak.

Elemelerde 7. haftanın programı şöyle:

8 Ekim Cuma:

E Grubu:

Çekya-Galler

Estonya-Belarus

G Grubu:

Cebelitarık-Karadağ

Letonya-Hollanda

Türkiye-Norveç

H Grubu:

Kıbrıs Rum Yönetimi-Hırvatistan

Malta-Slovenya

Rusya-Slovakya

J Grubu:

Almanya-Romanya

İzlanda-Ermenistan

Lihtenştayn-Kuzey Makedonya

9 Ekim Cumartesi:

A Grubu:

Azerbaycan-İrlanda Cumhuriyeti (TSİ 19: 00)

Lüksemburg-Sırbistan (TSİ 21.45)

B Grubu:

Gürcistan-Yunanistan (TSİ 19: 00)

İsveç-Kosova (TSİ 19: 00)

C Grubu:

Litvanya-Bulgaristan (TSİ 16: 00)

İsviçre-Kuzey İrlanda (TSİ 21.45)

D Grubu:

Kazakistan-Bosna-Hersek (TSİ 16: 00)

Finlandiya-Ukrayna (TSİ 19: 00)

F Grubu:

İskoçya-İsrail (TSİ 19: 00)

Faroe Adaları-Avusturya (TSİ 21.45)

Moldova - Danimarka (TSİ 21.45)

I Grubu:

Andorra-İngiltere (TSİ 21.45)

Macaristan-Arnavutluk (TSİ 21.45)

Polonya-San Marino (TSİ 21.45)

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
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