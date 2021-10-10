2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta, yarın başlıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta, yarın başlıyor

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta, yarın başlıyor

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası elemeleri 8. haftasında yarın E, G, H ve J gruplarında 11 maç oynanacak.

G Grubu'nda 12 puanla 3. sırada yer alan A Milli Futbol Takımı, Riga'daki Daugava Stadı'nda Letonya'ya konuk olacak. Futbolseverler, TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmayı TRT 1'den takip edebilecek.

Avrupa Elemeleri'nde bu hafta, A, B, C, D, F ve I gruplarındaki 14 maçla 12 Ekim Salı günü tamamlanacak.

8. haftada ikisi dışında maçların tamamı, TSİ 21.45'te başlayacak.

Elemelerde 8. haftanın programı şöyle:

Yarın:

E Grubu:

Belarus-Çekya

Estonya-Galler

G Grubu:

Letonya-Türkiye

Hollanda-Cebelitarık

Norveç-Karadağ

H Grubu:

Hırvatistan-Slovakya

Kıbrıs Rum Kesimi-Malta (TSİ 19.00)

Slovenya-Rusya

J Grubu:

İzlanda-Lihtenştayn

Kuzey Makedonya-Almanya

Romanya-Ermenistan

12 Ekim Salı:

A Grubu:

Portekiz-Lüksemburg

Sırbistan-Azerbaycan

B Grubu:

Kosova-Gürcistan

İsveç-Yunanistan

C Grubu:

Bulgaristan-Kuzey İrlanda

Litvanya-İsviçre

D Grubu:

Kazakistan-Finlandiya (TSİ 17.00)

Ukrayna-Bosna Hersek

F Grubu:

Danimarka-Avusturya

Faroe Adaları-İskoçya

İsrail-Moldova

I Grubu:

Arnavutluk-Polonya

İngiltere-Macaristan

San Marino-Andorra

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
Katar yolcusu kalmasın! İngiltere, Dünya Kupası yolunda dev bir adım attı

Katar yolcusu kalmasın! İngiltere, Dünya Kupası yolunda dev bir adım attı

 A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında Norveç ile 1-1 berabere kaldı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında Norveç ile 1-1 berabere kaldı.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Kubilay Aka Aleyna Tilki
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Mesut Özil Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Yemek Tarifleri Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta, yarın başlıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 11:19:11. #1.11#