2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı, 14 maçla tamamlandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı, 14 maçla tamamlandı.

B grubunda Yunanistan, deplasmanda Gürcistan'ı 90. dakikada Trabzonspor futbolcusu Bakasetas (p) ve 90+5'te Fenerbahçe futbolcusu Pelkas'ın ayağından bulduğu gollerle 2 - 0 mağlup etti.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası elemeleri 7. haftasında A, B, C, D, F ve I gruplarında 14 karşılaşma yapıldı.

Elemelerde 7. haftada günün sonuçları şöyle:

A Grubu:

Azerbaycan-İrlanda Cumhuriyeti: 0-3

Lüksemburg-Sırbistan: 0-1

B Grubu:

Gürcistan-Yunanistan: 0-2

İsveç-Kosova: 3-0

C Grubu:

Litvanya-Bulgaristan: 3-1

İsviçre-Kuzey İrlanda: 2-0

D Grubu:

Kazakistan-Bosna-Hersek: 0-2

Finlandiya-Ukrayna: 1-2

F Grubu:

İskoçya-İsrail: 3-2

Faroe Adaları-Avusturya: 0-2

Moldova - Danimarka: 0-4

I Grubu:

Andorra-İngiltere: 0-5

Macaristan-Arnavutluk: 0-1

Polonya-San Marino: 5-0

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri
Katar yolcusu kalmasın! İngiltere, Dünya Kupası yolunda dev bir adım attı

Katar yolcusu kalmasın! İngiltere, Dünya Kupası yolunda dev bir adım attı

 90 dakika gol sesi çıkmayan maç bir anda koptu! Süper Lig'in yıldızları komşuyu sırtladı

90 dakika gol sesi çıkmayan maç bir anda koptu! Süper Lig'in yıldızları komşuyu sırtladı

 A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında Norveç ile 1-1 berabere kaldı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında Norveç ile 1-1 berabere kaldı.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener İbrahim Aydemir Necmettin Erbakan Oğuzhan Asiltürk
Magazin Düm Tek Tek Bülent Ersoy İdo Tatlıses Amelia Hamlin
Spor Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 23:59:04. #1.12#