2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı, 11 maçla başladı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı, 11 maçla başladı.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası elemeleri 7. haftasında E, G, H ve J gruplarında 11 karşılaşma yapıldı.

G Grubu'nda A Milli Futbol Takımı, Norveç'i Ülker Stadı'nda ağırladı. Maç, 1-1 sona erdi. Grubun diğer maçlarında, Hollanda deplasmanda Letonya'yı 1-0 yenerken Karadağ da deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 yendi.

Avrupa Elemeleri'nin 7. haftası, A, B, C, D, F ve I gruplarındaki 14 maçla 9 Ekim Cumartesi günü tamamlanacak.

Elemelerde 7. haftada oynanan maçlar şöyle:

E Grubu:

Çekya-Galler: 2-2

Estonya-Belarus: 2-0

G Grubu:

Cebelitarık-Karadağ: 0-3

Letonya-Hollanda: 0 -1

Türkiye-Norveç: 1-1

H Grubu:

Kıbrıs Rum Yönetimi-Hırvatistan: 0-3

Malta-Slovenya: 0-4

Rusya-Slovakya: 1-0

J Grubu:

Almanya-Romanya: 2-1

İzlanda-Ermenistan: 1-1

Lihtenştayn-Kuzey Makedonya: 0-4

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri
Dünya Kupası yolunda ağır darbe! Ay-Yıldızlılar, Norveç engelini geçemedi

Dünya Kupası yolunda ağır darbe! Ay-Yıldızlılar, Norveç engelini geçemedi

 A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında Norveç ile 1-1 berabere kaldı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında Norveç ile 1-1 berabere kaldı.

 Milli güreşçi Burhan Akbudak, Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi

Milli güreşçi Burhan Akbudak, Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Destici Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Seda Sayan Aleyna Tilki Amelia Hamlin
Spor Muslera Aykut Kocaman Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mustafa Varank Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 00:44:58. #1.17#