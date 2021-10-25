2021 Short Track Dünya Kupası'nın ilk ayağı Çin'de yapıldı

2022 Kış Olimpiyatları kota yarışmalarından ilki olan Short Track Dünya Kupası'nın birinci ayağı, Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirildi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Metehan Atan, 1500 metre erkeklerde 83 sporcu arasında 26. oldu.

1000 metre erkeklerde 84 sporcu arasında Furkan Akar 23'üncü, Muhammed Emir Han 27. sırada yer aldı.

Milli takım, ikinci kota yarışması niteliğindeki Short Track Dünya Kupası 2 için Japonya'ya geçti.

Yarışmalarda Türkiye'yi Furkan Akar, Metehan Atan, Muhammed Emir Han, Murat Tahtacı ve Tunay Şimşek temsil ediyor.

Short Track Dünya Kupası'nın ikinci etabı, 28-31 Ekim tarihlerinde Japonya'nın Nagoya kentinde düzenlenecek.