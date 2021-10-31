2022 Kış Olimpiyatları kota yarışmalarından ikincisi olan 2021 Short Track Dünya Kupası 2 sona erdi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın Nagoya kentinde düzenlenen organizasyonda milli sporculardan Muhammed Emir Han, 1000 metre mesafesinde 85 sporcu arasında 28. oldu.

Furkan Akar ise 1500 metre mesafesinde 84 sporcu içerisinde 36. sırada yarışmayı tamamladı.

Haberi Kaydet