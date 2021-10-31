2021 Short Track Dünya Kupası 2 sona erdi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2021 Short Track Dünya Kupası 2 sona erdi

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
2021 Short Track Dünya Kupası 2 sona erdi

2022 Kış Olimpiyatları kota yarışmalarından ikincisi olan 2021 Short Track Dünya Kupası 2 sona erdi.

2022 Kış Olimpiyatları kota yarışmalarından ikincisi olan 2021 Short Track Dünya Kupası 2 sona erdi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın Nagoya kentinde düzenlenen organizasyonda milli sporculardan Muhammed Emir Han, 1000 metre mesafesinde 85 sporcu arasında 28. oldu.

Furkan Akar ise 1500 metre mesafesinde 84 sporcu içerisinde 36. sırada yarışmayı tamamladı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title