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2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları

İtalya'da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda mücadele eden Basketbol Milli Takımı, ikinci oldu.

İtalya'da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda mücadele eden Basketbol Milli Takımı, ikinci oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ferrara kentindeki şampiyonanın son gününde milli takım, finalde ev sahibi İtalya'ya 21-12 yenildi.

Şampiyona sonrası milli takım teknik heyeti ve sporcularıyla bir araya gelen Federasyon Başkanı Birol Aydın, "Sizler bu zorlu mücadelelerle finale çıkarak tarihi bir başarı elde ettiniz, bizlerin gönlünde gerçek birer şampiyon oldunuz. Moral bozmak yok, tarihimizde ilk defa bu büyük başarıyı sizlerle yakalayarak Avrupa ikinciliği elde ettik. İnşallah diğer şampiyonada bu başarımızı Avrupa şampiyonu olarak taçlandıracağız." ifadelerini kullandı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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