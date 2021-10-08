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2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları

2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda milli sporcuların üçüncü gün sonunda madalya sayısı 23'e yükseldi.

2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda milli sporcuların üçüncü gün sonunda madalya sayısı 23'e yükseldi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Ferrara şehrinde devam eden oyunlarda milli sporcular 9 altın, 9 gümüş ve 5 bronz olmak üzere şu ana kadar toplam 23 madalya elde etti.

Atletizm branşında gelen 15 madalyanın ardından yüzmede İrem Öztekin 200 metre karışıkta gümüş, Ada Zehra Anlatıcı ise 100 metre kurbağalamada gümüş, 100 metre sırt üstünde de bronz madalya kazandı.

Masa tenisinde kadınlarda Benay Balcı-Merve Peker ikilisi İtalya'yı 3-1 yenerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Judoda ise Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar altın, Mehmet Can Topal gümüş, Musa Aydın da bronz madalyayı boynuna taktı.

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AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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