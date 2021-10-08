2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları

2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nın ilk etabındaki atletizm müsabakalarında milli sporcular, 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazandı.

2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nın ilk etabındaki atletizm müsabakalarında milli sporcular, 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yürüyüş branşında ilk defa katıldığı şampiyonada Dilara Çevik, 800 metrede 7.30.07'lik derecesiyle dünya rekoru kırmayı başardı.

Milli sporculardan Ali Topaloğlu, disk atmada, Dilara Çevik, gülle atma, 100 metre ve 800 metre yürüyüşte, Emirhan Akçakoca, 100 metrede ve 800 metre yürüyüşte, Münevvere Yılmaz ise 1500 metrede altın madalyanın sahibi oldu.

100 metre yürüyüşte Ali Topaloğlu, disk atmada Dilara Çevik, 1500 metrede Emirhan Akçakoca, 1500 metrede Kardelen Demir, gülle atmada Münevvere Yılmaz gümüş madalya alırken, Ali Topaloğlu 1500 metre koşu ve 800 metre yürüyüşte, Merve Özlü ise disk atmada bronz madalya elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, 6 farklı branşta gelen madalyaların kendilerine tarifsiz bir mutluluk yaşattığını belirtti.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada yaşamını yitirdi

Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada yaşamını yitirdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Akkaya Burak Sergen Mustafa Keser Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Ali Koç Cristiano Fatih Terim Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 14:32:57. #1.17#