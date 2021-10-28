200 genç kitap okuma etkinliğinde buluştu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

200 genç kitap okuma etkinliğinde buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
200 genç kitap okuma etkinliğinde buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Kitap Okuma Halkaları' projesi kapsamında Talas Gençlik Merkezi tarafından Kitap Okuma etkinliği düzenlendi.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ' Kitap Okuma Halkaları' projesi kapsamında Talas Gençlik Merkezi tarafından Kitap Okuma etkinliği düzenlendi.

Talas Paraşüt Alanında düzenlenen etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da katılarak gençlerle birlikte kitap okudu. Kabakcı, kitap okuma etkinliği akabinde gençlerle bir süre sohbet etti.

Kitap okuma etkinliği programı gençlerin rüzgarla uçurtmaları buluşturmasıyla son buldu. - KAYSERİ

200 genç kitap okuma etkinliğinde buluştu

200 genç kitap okuma etkinliğinde buluştu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title