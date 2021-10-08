18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İspanya'ya 3-0 yenildi - Haberler Spor
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18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İspanya'ya 3-0 yenildi

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İspanya'ya 3-0 yenildi

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Romanya'da düzenlenen hazırlık turnuvasındaki ilk maçında İspanya'ya 3-0 mağlup oldu.

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Romanya'da düzenlenen hazırlık turnuvasındaki ilk maçında İspanya'ya 3-0 mağlup oldu.

Buftea Ulusal Futbol Merkezi'nde oynanan maçta İspanya'nın gollerini 19, 27 ve 76. dakikalarda Julen Landabaso kaydetti.

18 Yaş Altı Milli Takımı, turnuvada 10 Ekim'de Portekiz ve 12 Ekim'de Romanya ile karşılaşacak.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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Haber: 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İspanya'ya 3-0 yenildi - Haberler Spor
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