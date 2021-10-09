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17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Karadağ'ı mağlup etti

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Karadağ'ı mağlup etti

17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası eleme turu ikinci maçında karşılaştığı Karadağ'ı 1-0 yendi.

17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası eleme turu ikinci maçında karşılaştığı Karadağ'ı 1-0 yendi.

Malta'da Hibernians Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlıların golünü 7. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.

Milliler, bu sonucun ardından grubunda aldığı iki galibiyetle son maç öncesi Elit Tur oynamaya hak kazandı.

Ay-yıldızlılar, eleme turundaki son maçını 12 Ekim Salı günü Danimarka ile oynayacak.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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