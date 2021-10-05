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17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası eleme turu maçlarına hazır

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası eleme turu maçlarına hazır

17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası eleme turu maçlarına çıkacak milli takım, hazırlıklarını tamamladı.

17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası eleme turu maçlarına çıkacak milli takım, hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk etap çalışmalarını Riva'da yapan ay-yıldızlılar, 1 Ekim Cuma gününden itibaren hazırlıklarını Malta'da sürdürdü.

Milliler, Avrupa Şampiyonası eleme turu ilk maçında yarın TSİ 12.00'de Malta ile karşılaşacak.

Teknik direktör Soykan Başar'ın eleme turu müsabakaları için seçtiği aday kadroda şu isimler bulunuyor:

Mert Furkan Bayram, Arif Şimşir, Arda Kırgıl, Hasan Berat Kayalı, Furkan Yöntem (Altınordu), Deniz Dilmen, Efe Arda Koyuncu, Batuhan Çelik (Medipol Başakşehir), Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Emirhan Kayar (Galatasaray), Emirhan Başyiğit (Demir Grup Sivasspor), Mevlüt Emir Gürlek (Fraport TAV Antalyaspor), Semih Kara (VfB Stuttgart), Muhammet Eren Arıkan (Yukatel Kayserispor), Emir Bars (PSV Eindhoven), Arda Güler, Bora Aydınlık (Fenerbahçe), Emirhan Acar (AKA Tirol), Kenan Yıldız (Bayern Münih), Muhammet Ali Özbaskıcı (Yılport Samsunspor), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Can Yılmaz Uzun (1.FC Nürnberg), Selim Can Sönmez (FC Utrecht).

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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Haber: 17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası eleme turu maçlarına hazır - Haberler Spor
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