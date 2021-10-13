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15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın Kuzey Makedonya maçları aday kadrosu açıklandı

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın Kuzey Makedonya maçları aday kadrosu açıklandı

15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın 26-28 Ekim tarihlerinde Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosu belli oldu.

15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın 26-28 Ekim tarihlerinde Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 15 Ekim Cuma günü saat 16.00'da The Ness Thermal Hotel'de toplanacak.

Teknik direktörlüğünü Güngör Şahinkaya'nın yaptığı ay-yıldızlıların aday kadrosuna şu isimler davet edildi:

Ömer Bircan Camcı, Altuğ Tınaz, Mitatcan Erdoğan, Yasir Boz, Fabian Emre Ernst Müller (Fenerbahçe), Egemen Aydın, Emrullah Çöğgün, Abdullah Kaygısız (İttifak Holding Konyaspor), Mehmet Akif Oruç, Ege Araç, Eyüp Can Karasu, Berat Luş (Galatasaray), Tuğra Livan Demirhan, Sami Winfried İsmail Döğenci (Hertha 03 Zehlendorf), Serkan Emirkan Çetin, Erkan Emirhan Çetin (Fraport TAV Antalyaspor), Enes Eski, Emirhan Uzunyakup (Kocaelispor), Arda Ünyay (MKE Ankaragücü), Samed Özkaya (Medipol Başakşehir), Arda Öztürk (DSİ Spor), Mert Mehmet Çakmak, Fatih Ok (Gençlerbirliği), Kerimcan Polat Mutlu (Kasımpaşa), Efe Halil Şimşek (Elbistan Spor), Kerem Cem Demirci (SC West Köln), Barış Uzel (Atakaş Hatayspor), Aziz Mert Aydınoğlu, Devrim Şahin, Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş), Bilal Toğ (Batman Petrol Spor), Enes Öğrüce (Altay), Mustafa Sezai Gülmez (Kurtuluş 1920 Spor), Darwin Kaan Soylu (Vfl Wolfsburg), Servet Berat Fidan (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Yusufcan Balcı (Palandökenspor), Adem Geldi (Bursaspor), Arda İbrahim Akgün (Balıkesirspor), Arda Çelikunal (Adana Demirspor), Burak Maden (FC Germania Köln-Mülheim), Ömer Faruk Pınar (Bursa Güven), Onuralp Çakıroğlu (Trabzonspor), Berkay Gürcan (Rasunda Is), Berkay İşcan (Altınordu).

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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Haber: 15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın Kuzey Makedonya maçları aday kadrosu açıklandı - Haberler Spor
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