15. Gökova Bisiklet Turu Bodrum'da başladı
Muğla Bisiklet Derneğinin düzenlediği 15. Gökova Bisiklet Turu, Bodrum ilçesinden start aldı.
BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla Bisiklet Derneğinin düzenlediği 15. Gökova Bisiklet Turu, Bodrum ilçesinden start aldı.
Bir araya geldikleri kamp alanından hareket eden 200 bisikletli, ulaştıkları Bodrum Antik Tiyatro'yu gezip, turun başlangıcı anısına fotoğraf çektirdi.
Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve spor yapmanın teşvik edilmesinin amaçlandığı tura katılanlar, "Arabadan in, bisiklete bin" sloganı attı.
Fotoğraf çekimini tamamladıktan sonra katılımcılar, çam ormanları ve zeytin bahçelerinin bulunduğu bölgeden geçecekleri Kızılağaç ile Yalı Mahallesi yönünde yola çıktı.
Muğla Bisiklet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Coka, gazetecilere, farklı illerden sporcuların katıldığı turun bu sene başladığı yer olan Bodrum'da biteceğini söyledi.
Gökova Körfezi'nde koyları gezerken, geçen yaz çıkan orman yangınlarının etkili olduğu bölgelerden de geçeceklerini belirten Coka "Turumuz 5 gün sürecek. Yaklaşık 250 kilometre olacak. Günde ortalama 50 kilometrelik rotalar tasarlandı." ifadelerini kullandı.