SPOR 12 yaşındaki raket hayallerine tenis ile uzanıyor

12 yaşındaki raket hayallerine tenis ile uzanıyor

Gürkan DURAL/ BURSA,(DHA) - TEB 12 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvası'nda birinci olan Bursa tenisinin genç yeteneklerinden Hande Aslanbaş, milli takıma yükseldi. Böylelikle 12 yaşındaki yetenek, henüz küçük yaşına karşın sergilediği başarı sonuçla yurtdışının kapılarını açtı.

Bursa tenisi son yıllardaki atılımlar ile birlikte yükselişe geçerken, henüz küçük yaştaki yetenekler de gösterdikleri performanslarla birlikte geleceklerine yönelik yeni kapılar açıyor. 5 yaşındayken tenis kortuna çıkan ve o günden beridir her hafta antrenmanlarını aralıksız sürdüren Yenigün Tenis Akademisi'nin sporcuları 12 yaşındaki ikiz kardeşler Defne ve Hande Aslanbaş, birlikte çalışmalarını sürdürürken, ikilinin bu uyumu başarıyı da getiriyor.

BİRİNCİ SIRADA TAMAMLADI

Son olarak 18 Mayıs-24 Mayıs tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenen TEB 12 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvası'nda mücadele eden Defne Aslanbaş, çıktığı maçlarda iyi bir performans sergileyerek birinci oldu. Böylelikle milli takım kapısını aralayan 12 yaşındaki yetenek, Türkiye'yi yurtdışında temsil etme hakkı kazandı. Gönül verdiği tenis branşıyla birlikte aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de de turnuvalara çıkacak Defne'nin hayali ise Wimbledon Tenis Turnuvası'nda oynayabilmek.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Gerçekleştirdiği dereceden ötürü oldukça mutlu olduğunu kaydeden Defne, ikiz kardeşi ile birlikte yaptıkları disiplinli çalışmalar neticesinde bu başarının geldiğini dile getirdi. Özellikle okul ile birlikte teniste mücadele etmenin zorluğuna da değinen Defne Aslanbaş, "Hande ile birlikte turnuvalarda oynuyoruz. Hedefim Grand Slam'lerde oynayabilmek. Bunun için uzun yıllardan beridir ailem ve antrenörlerimin desteğiyle çok çalışıyorum. Ülkemi de en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım" dedi.

"SIKI BİR DİSİPLİNE SAHİP"

Tenis İl Temsilcisi Göksel Yenigün ise, Defne Aslanbaş'ın sergilediği başarıdan ötürü mutluluk duyduklarını ifade etti. Defne'nin özellikle kort üzerindeki duruşu ve soğukkanlılığı ile dikkat çektiğine işaret eden Yenigün, genç sporcunun antrenmanlarında sıkı bir disipline sahip olduğunu dile getirdi. Akademinin antrenörleri Bahtiyar Şen, Emine Dursun ve Erkin Önder ise, Defne'nin kaydettiği gelişimden ötürü memnun olduklarını ve milli takımın kendisi için ilk adım olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA