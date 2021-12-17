Splinter Cell Remake duyuruldu, Ubisoft Toronto efsane oyun Tom Clancy's Splinter Cell'in yeniden yapımını üstlenecek.

Tom Clancy's Splinter Cell, 2003 yılında oyuncularla buluşmuş efsanevi aksiyon oyunlarından biri. Tom Clancy's serisinin bugünkü başarısında etkisi olan oyunlardan biri olan Splinter Cell'de, unutulmaz karakter Sam Fisher ile gizli görevlerde yer alıyor, bazen "stealth" opsiyonlarını kullanırken bazen de nefes kesici çatışmalara girebiliyorduk. Tabi bunlar 2003 yılının grafikleriyle artık o kadar da heyecan verici değil. Ubisoft yeni hamlesiyle, oyunu yeni jenerasyona uyarlamayı hedefliyor.

Splinter Cell Remake Duyuruldu! Ubisoft Toronto Projenin Başında

Splinter Cell'in yeniden yapımında Ubisoft'un Toronto stüdyosu görev alacak. Yeniden yapımda oyun tamamen Snowdrop motoruna taşınacak, bu şekilde daha önce deneyimlemediğimiz bir Splinter Cell macerası bizi bekliyor olacak. Snowdrop motoru Avatar: Frontiers of Pandora, The Division ve henüz isimlendirilmemiş yeni Star Wars oyunu gibi çeşitli oyunlarda kullanılan bir oyun motoru ve stüdyolar bu motorun Splinter Cell'e uygun olacağına inanıyor.