Splatoon 3 Geliyor!

Nintendo meraklılarına güzel bir haber. Biraz beklemek zorunda kalmasak iyi olurdu biliyoruz ama 2022'ye ne kaldı ki... Splatoon 3'ün videosu yayınlandı.

Nintendo meraklılarına güzel bir haber. Biraz beklemek zorunda kalmasak iyi olurdu biliyoruz ama 2022'ye ne kaldı ki...

Splatoon 3'ün videosu yayınlandı. Yeni yaya benzer silahı ile sarı saçlı kahramanımız bir trene biner ve şehrin yolunu tutar.

Tanıtım videosu turuncu bir çöl ile başlıyor, ilk göze çarpan şey tepetaklak kuma gömülü Eyfel Kulesi. Şehir kalabalık ve gürültülü ama hoş.

TEMMUZ'DA LEGEND OF ZELDA

Mayıs'ta bir macera oyunu olan Miitopia da geliyor.

Haziran'da Mario Golf serisine yeni bir başlangıç yapacağız...

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Temmuz'da Wii'nin motion kontrollü yeni HD yayını The Legend of Zelda: Skyward Sward ve daha neler neler...

Kaynak: Space Mag Türkiye