SPK ve Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında iş birliği devam ediyor
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SPK ve Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında iş birliği devam ediyor

SPK ve Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında iş birliği devam ediyor
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında teknik destek ve iş birliği programının ikincisi tamamlandı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında teknik destek ve iş birliği programının ikincisi tamamlandı.

SPK'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, SPK ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nde sermaye piyasalarında düzenleme ve denetim yetkisine sahip olan Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında, ilki 31 Ağustos-3 Eylül 2020 tarihlerinde yapılan teknik destek ve iş birliği programının ikincisi tamamlandı.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun açılış konuşması ile başlayan program, 1 Eylül-9 Eylül 2021 tarihleri arasında uzaktan erişim yoluyla gerçekleştirildi.

Programda, Sermaye Piyasası Kurulu meslek personeli tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası çalışanlarına; yatırım kuruluşları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonlarına ilişkin Türkiye'nin düzenlemeleri ile söz konusu kurumların gözetimi ve denetimi, menkul kıymet ihraçlarına ilişkin düzenleme ve uygulamalar ile Türkiye'deki Yatırımcı Tazmin Sistemi konularında bilgi ve deneyimleri aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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