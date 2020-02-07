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SPK: "Söz konusu kişilerle birlikte hareket etmenin 'Piyasa Dolandırıcılığı' suçu kapsamında...

SPK: "Söz konusu kişilerle birlikte hareket etmenin 'Piyasa Dolandırıcılığı' suçu kapsamında değerlendirilebileceği göz önünde bulundurularak, bu nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

07.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:54
SPK:

SPK: "Söz konusu kişilerle birlikte hareket etmenin 'Piyasa Dolandırıcılığı' suçu kapsamında değerlendirilebileceği göz önünde bulundurularak, bu nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir."

Kaynak: AA
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