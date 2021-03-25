Qua Granite'in halka arzı onaylandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Qua Granite'in halka arzına onay verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Qua Granite'in halka arzına onay verdi.

Qua Granite'den yapılan açıklamada, 2020 sonu itibarıyla 703 milyon TL hasılat elde eden ve yıllık 11 milyon metrekare üretim kapasitesi ile Türkiye'nin yalnızca teknik granit üretimi yapan en büyük tesislerinden biri olan Qua Granite'in halka arzında sermaye artırımı ve ortak satışı yönteminin uygulanacağı bildirildi.

İnfo Yatırım aracılığıyla Borsa İstanbul'da satış yöntemiyle yapılacak halka arz için tarihin netleşmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üretimini Aydın Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan ve 232.965 metrekare açık, 79.630 metrekare kapalı alana sahip tesislerinde sürdüren Qua Granite, 584 milyon TL'lik yatırım teşvik belgesi kapsamında başladığı 3 yeni hattaki 22.5 milyon metrekarelik kapasite artırım yatırımıyla toplam üretim kapasitesini 33.5 milyon metrekareye yükseltecek. Şirketin 105 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak 15 milyon TL artırılacak ve 15 milyon adet nominal değerli hisse halka arzda satışa sunulacak. Ayrıca halka arzda hakim ortağın 9 milyon adetlik hissesinin satışı gerçekleştirilecek. Şirket sermayesinin yüzde 20'sinin halka arz edileceği ihraç, gelen tüm taleplerin sırayla, birer birer karşılandığı Borsada Satış yöntemi ile yapılacak. Böylece, Talep Toplama yöntemindeki oransal dağıtım yerine herkese eşit paylaşım sağlanmış olacak."

Açıklamada, halka arz sonrasında Qua Granite'in güçlü sermaye ve kurumsal yapısıyla artan bilinirlik ile birlikte hem iç piyasa hem de ihracat pazarındaki payını büyütmeyi hedeflediği aktarıldı.

Qua Granite'in, "çok çeşitlilik" kuralıyla oluşturulan ürün portföyüyle 60'ın üzerinde ülkeye ihracat yaptığına değinilen açıklamada, "Türkiye'nin yedi bölgesine yayılmış bayi ağıyla güçlü bir dağıtım kanalına sahip olan Qua Granite, artan talep ihtiyacını karşılamak için 2020 yılında başladığı yıllık 22,5 milyon metrekare kapasiteli üç yeni üretim hattı yatırımının 2'sini Eylül 2021'de, 3. üretim hattını ise Ocak 2022'de kademeli olarak devreye almayı planlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan