SPK'nın ortaklıktan çıkarma ve satma hakları tebliği yürürlükte
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

SPK'nın ortaklıktan çıkarma ve satma hakları tebliği yürürlükte

31.12.2020 08:59 | Son Güncelleme: 31.12.2020 09:03
SPK'nın ortaklıktan çıkarma ve satma hakları tebliği yürürlükte

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile hakim ortağın diğer ortakları ortaklıktan çıkarması, diğer ortakların da paylarını hakim ortağa satması durumunda uygulanacak usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanıyor.

Toplamda 3 bölümden oluşan tebliğde, "ortaklıktan çıkarma ve satma haklarının kullanımı", "hakların doğması ve oy haklarının hesaplanma usulü", "hakların kullanım bedeli" ve "hakların kullanımına ilişkin prosedür" başlıkları altında hükümler bulunuyor.

Tebliğde çeşitli istisnalar da yer alıyor. Buna göre, kamu kurum veya kuruluşlarının aksi yönde bir talepleri olmadığı sürece sahip olduğu paylar için bu tebliğin hükümleri uygulanmayacak. Yatırım ortaklıklarına ilişkin ise hükümler saklı kalacak.

Ortaklık paylarının ilk defa borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 2 yıl süreyle ortaklıktan çıkarma veya satma hakkı kullanılamayacak.

Öte yandan yeni tebliğin yayımlanması ile 12 Kasım 2014 tarihli Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği de yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Ziya Selçuk Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Burak Özçivit Seren Serengil Farah Zeynep Abdullah
Spor Can Bartu Erol Bulut Ersun Yanal Metin Oktay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ocak Maltepe Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SPK'nın ortaklıktan çıkarma ve satma hakları tebliği yürürlükte - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 09:05:20. #1.14#
title