SPK ile Katar Finansal Merkezi Düzenleyici Otoritesi arasında ikili iş birliği mutabakatı imzalandı
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SPK ile Katar Finansal Merkezi Düzenleyici Otoritesi arasında ikili iş birliği mutabakatı imzalandı

01.02.2021 13:05 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:08
SPK ile Katar Finansal Merkezi Düzenleyici Otoritesi arasında ikili iş birliği mutabakatı imzalandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Katar Finansal Merkezi Düzenleyici Otoritesi (QFCRA) arasında 28 Ocak 2021 tarihinde ikili iş birliği mutabakatı (MoU) imzalandı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Katar Finansal Merkezi Düzenleyici Otoritesi (QFCRA) arasında 28 Ocak 2021 tarihinde ikili iş birliği mutabakatı (MoU) imzalandı.

SPK açıklamasında, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve QFCRA Üst Yöneticisi (CEO) Micheal Ryan tarafından imzalanan mutabakatla, iki kurum arasında bilgi alışverişini ve teknik iş birliğini sağlamanın amaçlandığı belirtildi.

SPK ile QFCRA arasında 28 Ocak 2021 tarihinde imzalanan mutabakatın her iki kurum için sınır ötesi grup faaliyetlerinin denetimini kolaylaştırmaya, finansal hizmetler ile ilgili yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda karşılıklı görüş alışverişi ve tecrübe paylaşımının geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildiği aktarılan açıklamada, "SPK, dış ilişkilere büyük önem vermekte, ülkeler ve otoriteler arası iş birliklerini artırmak için çaba harcamaktadır. QFCRA ile imzalanan mutabakat bu yönde yapılmış 37. mutabakattır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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