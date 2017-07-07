SPK Haftalık Bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bültenine göre, Odea Bank AŞ 300 milyon dolarlık borçlanma aracı ihracı başvurusunda bulundu.



Bültene göre, Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ 500 bin liralık bedelli sermaye artırımı; ALJ Finansman AŞ 350 milyon liralık, Vakıf Faktoring AŞ 300 milyon liralık, Çelik Motor Ticaret AŞ 180 milyon liralık, Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri AŞ 90 milyon liralık, LDR Turizm AŞ 60 milyon liralık ve Odea Bank AŞ 300 milyon dolarlık borçlanma aracı; Aktif Yatırım Bankası (2) No'lu Turkcell Varlık Finansmanı Fonu ise 100 milyon liralık varlığa dayalı menkul kıymet ihracı başvurusu yaptı.



Kurul, Trakya Cam Sanayii AŞ'nin 200 milyon liralık, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ'nin 200 milyon liralık, Anadolu Cam Sanayii AŞ'nin 306 milyon liralık, Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm AŞ'nin 6 milyon 250 bin liralık, Beyaz Filo Oto Kiralama AŞ'nin 9 milyon 62 bin 500 liralık bedelsiz; Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 123 bin 9 liralık, Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ'nin 257 milyon 474 bin 469,15 liralık, Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin ise 29 milyon liralık bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.



Palgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 350 milyon liralık, Halk Finansal Kiralama AŞ'nin 650 milyon liralık, Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 180 milyon liralık, Optima Faktoring AŞ'nin 90 milyon liralık, Rönesans Holding AŞ'nin ise 500 milyon liralık tahvil/finansman bonosu, Türkiye İş Bankası AŞ'nin de 5 milyar liralık sermaye benzeri borçlanma aracı ihracına onay veren SPK, Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama AŞ'nin de 150 milyon liralık alım satıma dayalı kira sertifikası ihracını onayladı.



SPK, yapılan inceleme sonucunda X Trade Brokers Menkul Değerler AŞ hakkında toplamda 52 bin 98 liralık, Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında ise 82 bin 727 liralık idari para cezalarının uygulanmasına karar verdi.



Ayrıca bültende yer alan bilgilere göre, Ünlü Menkul Değerler AŞ'nin yurt dışında paylar ve diğer menkul kıymetlerde işlem aracılığı faaliyeti yürütmek üzere yaptığı başvurunun olumlu karşılanmasına karar verildi.