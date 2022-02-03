SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2 şirketin bedelli sermaye artırım başvurusuna onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 775 milyon lira, Bursa Çimento Fabrikası AŞ'nin 1 milyar liralık bedelli sermaye artırım başvurusunu onayladı.

İstanbul Varlık Yönetimi AŞ, Global Yatırım Holding AŞ, Inveo Yatırım Holding AŞ, Hektaş Ticaret TAŞ, İş Finansal Kiralama AŞ, Aktif Yatırım Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ'nin borçlanma araçları başvurularına onay verildi.

Kurul ayrıca, Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ'nin 20 milyar liralık Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası başvurusunu onayladı.

SPK, Martı Otel İşletmelerine 640 bin 442 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul tarafından, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 68 internet sitesine erişimin engellenmesi için SPK'nin 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararlaştırıldı.