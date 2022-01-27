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SPK haftalık bülteni

AA, Ergin Garip - Ekonomi
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SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 10,20 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 10,20 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Panelsan Çatı Cephe Sistemleri'nin pay başına 10,20 liradan halka arz başvurusunu ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'nin 400 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu kabul etti.

SPK, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 586 bin 969 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul ayrıca, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 56 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.

AA / Ergin Garip - Ekonomi

Sermaye Piyasası Kurulu, Yatırım, Türkiye, dolar, Ekonomi, Haber

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