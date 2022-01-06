SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), QNB Finans Finansal Kiralama'nın 2 milyar lira ve Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 2 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Huzur Faktoring'in 130 milyon lira, QNB Finans Finansal Kiralama'nın 2 milyar lira ve Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 2 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

Kurul ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 95 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.

SPK, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin (Aracı Kurum) ortaklık yapısındaki değişikliğe izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

SPK, Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi, ihraç edilecek ve tahsisli olarak şirket ortağı Yaşar Küçükalık'a satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin, şirket tarafından borsaya yapılacak başvuru sonucu hesaplanacak pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi ve ihraç belgesinin nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi, ihraç edilecek payların Küçükalık'ın Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle borsada satılmasının ve borsada satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunulmasının kısıtlanması şartlarıyla onaylanmasına karar verdi.

Kurul, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ'nin şirkette pay sahibi olan yatırımcıların 16 Ağustos 2018 tarihinde sahip olduğu paylardan, pay alım teklifi tarihi itibarıyla portföylerinde tutmaya devam ettikleri kısmın pay alım teklifine konu edilebilmesine hükmetti.

SPK ayrıca MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketinin ticaret unvanının Vizyon Yatırım Holding Anonim Şirketi olarak değiştirilmesine olumlu karar verdi.

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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