SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye İş Bankası AŞ'nin 5 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 700 milyon lira ve Türkiye İş Bankası AŞ'nin 5 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No'lu Varlık Finansman Fonu'nun 1 milyar 500 milyon lira tutarındaki varlığa dayalı menkul kıymet ihracı başvurusunu da onaylayan Kurul, Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 3 kişiye toplam 1 milyon 751 bin 608 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Kurul, Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde tanımlanan işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı fiilinde sorumluluğu bulunan 30 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Ayrıca Kurul tarafından, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 55 internet sitesine erişimin engellenmesi için SPK'nın 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı verildi.

AA / Tolga Yanık - Ekonomi Haberleri

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