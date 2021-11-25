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SPK haftalık bülteni

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı.

SPK, Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret AŞ'nin hisse başı 9,90 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

Kurul, Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret AŞ ve Tetamat Gıda Yatırımları AŞ'nin tahsisli sermaye artırımı, ARD Grup Bilişim Teknolojileri AŞ ve Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin sırasıyla 146 milyon 125 bin lira ve 400 milyon lira bedelsiz sermaye artırımı ve Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding AŞ'nin 240 milyon liralık bedelli sermaye artırımı başvurularını onayladı.

Emir Varlık Yönetim AŞ, Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ ile Alternatifbank AŞ'nin sırasıyla 100 milyon lira, 250 milyon lira ve 4 milyar liralık borçlanma aracı ihracını onaylayan Kurul, Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret AŞ ile birlikte Mahmut Erdoğan, Aziz Erdoğan, Burak Erdoğan ve Sıddık Durdu'ya Şirket'in 31.12.2015, 31.12.2016 ve 31.12.2017 tarihli finansal tablolarında iş avanslarının raporlanmasında TMS/TFRS'ye aykırılıklar bulunması nedeniyle 81 bin 141'er lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Kurul ayrıca, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 65 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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