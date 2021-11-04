SPK haftalık bülteni - Haberler
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SPK haftalık bülteni

AA / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel
SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 16,30 liradan ve İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş'nin 11,85 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 16,30 liradan ve İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş'nin 11,85 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

Tam Finans Faktoring A.Ş'nin 326,5 milyon TL'den borçlanma araçlarını onaylayan Kurul, Birikim Varlık Yönetim A.Ş'nin 180 milyon TL ve Fina Enerji Holding A.Ş'nin 150 milyon dolar borçlanma araçları başvurusuna onay verdi.

AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri
65 bin TL'lik sahte çeki bozdurmak isteyen şüpheliyi banka görevlisi yakalattı

65 bin TL'lik sahte çeki bozdurmak isteyen şüpheliyi banka görevlisi yakalattı
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